В "Слуге народа" назвали имена спикера и вице-спикера Рады

Спикером новоизбранной Верховной Рады созыва будет лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Главной кандидатурой на пост вице-спикера называют представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

Об этом заявил будущий народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале будет минимум 250 рук "за", - заявил Арахамия OBOZREVATEL.

По словам политика, Стефанчук, вероятно, займет место вице-спикера парламента, а не главы фракции, о чем сообщалось ранее.

"Скорее всего, будет в должности вице-спикера, он близок к законодательной работе, а тут нужна координационная работа", - отметил Арахамия.

Он также сообщил, что на должность главы фракции "Слуга народа" в парламенте есть две кандидатуры: сам Арахамия и глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

ASPI

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