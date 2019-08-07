В "Слуге народа" назвали кандидатов на должность премьер-министра

Парламентское большинство может выдвинуть на должность премьер-министра главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, замглавы Офиса президента Алексея Гончарука либо же исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована, сообщил Давида Арахамия - No4 в избирательном списке президентской партии "Слуга народа". При этом самого Арахамию называют претендентом на должность главы парламентской фракции политсилы.

"У нас есть short-list. В нем были Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован", - рассказал политик в эфире "Радио НВ" во вторник, 6 августа.

При этом он не стал выделять фаворита и оценивать шансы каждого из кандидатов.

Согласно Конституции, кандидата на должность премьер-министра выдвигает коалиция депутатских фракций. Однако "Слуга народа", получив более 226 мандатов, сможет сформировать однопартийное большинство и самостоятельно проголосовать за назначение нового Кабмина.

В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Они проходили по смешанной системе: 225 парламентариев избираются по закрытым партийным спискам, 199 - в одномандатных мажоритарных округах. Свои партийные списки в ЦИК зарегистрировали 22 партии. В 26 одномандатных округах в аннексированном Крыму и оккупированных районах Донецкой и Луганской областей выборы не проводились.

По итогам обработки ЦИК 100% протоколов у "Слуги народа" 43,16%, у "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 13,05%, у "Европейской Солидарности" - 8,10%. "Батькивщина" получила 8,18%, "Голос" - 5,82% голосов избирателей.

По предварительной информации, фракция "Слуги народа" будет состоять из 254 человек (124 списочника и 130 мажоритарщиков). "Оппозиционная платформа - За жизнь" проводит в Раду 43 депутата (37 списочников и шесть мажоритарщиков), "Батькивщина" - 26 (24 списочника и два мажоритарщика), "Европейская Солидарность" - 25 депутатов (23 списочника и два мажоритарщика). "Голос" может получить 20 депутатских мандатов (17 по списку и три по мажоритарке). Также в Раде девятого созыва будет еще 56 мажоритарщиков, 46 из которых участвовали в выборах как самовыдвиженцы.

Отметим, что на внеочередных выборах была зафиксирована рекордно низкая явка: по данным ЦИК на избирательные участки пришли менее 50% избирателей