В "Слуге народа" не намерены создавать союзы с "Батькивщиной" и "Опоблоком"

Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" не готова создавать союз со старыми партиями вроде "Оппозиционного блока" или "Батькивщины".

Об этом заявил руководитель штаба политсилы Александр Корниенко в интервью "Украинской правде".

По его словам, "Слуга народа" и партия "Голос" Святослава Вакарчука выступают "за одно и тоже", а в некоторых регионах на Западе и "немного в Киеве" эти партии пересекаются.

"Но мы не считаем их своими конкурентами, потому что мы за одно и то же. Вот на Востоке у нас конкуренты "Опоблок" и "За жизнь"", - сказал Корниенко.

В то же время он отметил, что возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Голоса" еще надо обсуждать.

Также представитель президентской партии отметил, что не против сотрудничества с партией "Игоря Смешко".

"Смешко можно отнести к новым силам. Его партия ранее участвовала в выборах, но в его списке есть новые специалисты", - сказал он.

При этом Корниенко заверил, что со старыми партиями - такими как "Батькивщина", "Опоблок" и "За жизнь" - "Слуга народа" образовывать альянс не будет.

Ранее партия "Слуга народа" обнародовала список из 201 кандаидата в народные депутаты в общегосударственном избирательном округе.

Напомним, 10 июня на своем съезде партия "Батькивщина" представила первую пятерку из списка кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду. Тогда Тимошенко заявила, что после выборов готова к коалиции со "Слугой народа" и "Голосом".

Накануне был обнародован свежий рейтинг партий перед выборами. По данным опроса, в Верховную Раду проходят пять партий. Партию Владимира Зеленского "Слуга народа" готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Партия "Оппозиционная платформа" может получить 10,4% голосов, "Европейская солидарность" - 7,9%, "Батькивщина" - 7,5%, партия Святослава Вакарчука "Голос" - 6,4%, что несколько выше, чем на начало июня (5,6%), однако в пределах погрешности.