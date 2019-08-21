В "Слуге народа" объяснили, как поделят комитеты в Раде

Партия "Слуга народа" решила делить места в комитетах Верховной Рады пропорционально размеру фракций.

Таким образом во всех комитетах будет монобольшинство "Слуги народа".

Как сообщила заместительница председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, поскольку партия имеет 60% от состава Рады, то во всех комитетах должна иметь 60% мест, то есть большинство".

Также нардепы от "СН" возглавят почти все комитеты, а оппозиции оставят должности первых заместителей, заместителей и секретарей комитета, сообщает "Украинская правда".

По данным УП, "Слуга народа" готова отдать другим фракциям места голов только в двух комитетах - свободы слова и по правам человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса.

Ранее "СН" готовы были поделиться также комиссией по приватизации.

Однако больше всего дискуссий среди партий вызвало предложение "Слуги народа" о том, что каждая фракция должна подать хоть одного своего представителя во все комитеты.

Поскольку комитетов в Раде 23, то фракции Порошенко и Тимошенко смогут делегировать в комитеты по 1 представителю, ОПЗЖ - по 2, а "Голос" даже не сможет покрыть все комитеты.

Ранее сообщалось, что на первое официальное заседание Верховной Рады девятого созыва пригласят более 60 гостей.

ASPI

https://aspi.com.ua