В "Слуге народа" озвучили главные претензии к Кабмину Гончарука

Нынешний Кабинет министров не является эффективным в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике

Об этом заявил заместитель главы парламентской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, передает "ДС".

"Касательно правительства - у нас возник парадокс, он нам не понятен и мы бы хотели найти ответ. Доверие к президенту сохраняется достаточно высоким. Это свидетельствует о том, что в целом тот курс, который предлагал президент год назад, и партия "Слуга народа" во время предвыборной кампании, к этому курсу, экономическому, социальному, есть доверие. И есть ожидания, что этот курс будет выполняться", - сказал он в эфире "Свобода слова" 2 марта.

В то же время, по словам Корниенко, есть вопросы к выполнению этого курса и программы: "Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в состоянии улучшения медицинской инфраструктуры, например".

Он считает, что в некоторых сферах "царит определенный беспорядок", хотя есть "стратегия, куда мы идем".

Важным вопросом также является промышленная политика. Корниенко говорит, что для этого направления есть идея назначить отдельного координатора: министра или вице-премьера.

По поводу возможных обновлений и изменений в силовом блоке нардеп отметил, что сначала необходимо заслушать отчет правоохранительных органов и задать им вопросы.

"Финальная конфигурация будет обсуждаться на заседании фракции во вторник (3 марта, - прим. "ДС")", - добавил Корниенко.

Ранее "ДС" со ссылкой на свои источники сообщила, что президент Владимир Зеленский во вторник, 3 марта, проведет встречу с послами стран "Большой семерки", на которой обсудит возможные перестановки в Кабмине, а также судьбу генерального прокурора и директора НАБУ.