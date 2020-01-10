В СНБО озвучили задачу Украины в расследовании катастрофы самолета МАУ

Группа украинских специалистов, которая находится в Иране для участия в расследовании катастрофы украинского самолета МАУ, работает "по плану" и имеет задачу - как можно быстрее провести расследование

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает "ДС" со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, украинская сторона хотела бы ускорения процесса, "но все работает в рабочем режиме". По расследованию, то новых данных, по словам секретаря СНБО, пока нет.

"Группа работает второй день. Они вчера начали работать. К сожалению, там после 16:00 они не имели права работать по религиозным соображениям. Мы бы хотели, чтобы все это делалось быстрее, но быстрее не получается. Но все работает в рабочем режиме. У нас вопросов пока нет никаких", - сказал он.

О том, когда можно ожидать предварительных результатов расследования, то, по словам Данилова, это "зависит от многих факторов".

"Наша задача - чтобы это произошло как можно скорее", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов также не смог спрогнозировать, когда в Украину доставят тела погибших в авиакатастрофе граждан.

"Происходит сейчас процедура верификации через ДНК. Украинская сторона то, что от нас зависело, почти всю работу выполнила, закончила. Это уже процедурные вопросы идентификации", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко встретились с представителями США и "получили важные данные" относительно крушения самолета МАУ в Иране.