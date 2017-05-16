В СНБО заявили, что механизм введения санкций поручено разработать Кабмину, СБУ и НБУ

Подписанный президентом Украины Петром Порошенко указ No133/2017, которым он утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", предусматривает создание единого санкционного списка для физических и юридических лиц.

Механизм введения санкций, предусмотренных указом No133/2017 президента Украины Петра Порошенко, поручено разработать Кабинету Министров, Службе безопасности Украины и Национальному банку Украины, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В СНБО подчеркнули, что решением продлевается действие санкций в отношении физических и юридических лиц, которые были введены в действие 17 октября 2016 года.

Указом предусматривается применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении таких лиц: физических лиц, причастных к проведению нелегитимных выборов в Государственную думу РФ седьмого созыва на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя; юридических лиц Украины, которые расположены на этой территории, в связи с подтверждением факта их незаконной перерегистрации по российскому законодательству; к физическим лицам - гражданам РФ (следователи, судьи, работники правоохранительных органов), которые причастны к незаконному преследованию и противоправным действиям в отношении граждан Украины; к юридическим лицам РФ, деятельность которых угрожает информационной и кибернетической безопасности Украины.

Отмечается, что указом предусматривается также создание единого санкционного списка для физических и юридических лиц.