В Соломенский райсуд Киева поступило ходатайство о мере пресечения для Омеляна

В Соломенский районный суд Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных. Об этом сообщает пресс- служба суда на своей странице в Facebook.

Указывается, что автоматизированная система документооборота распределила и передала ходатайство в производство судьи Анны Сергиенко. О дате и времени рассмотрения ходатайства сообщат дополнительно.

Ранее в этот день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании. По данным следствия, чиновник с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн гривень официального дохода, тогда как расходы его составили лишь в период с 2008 года по апрель 2015 года по меньшей мере 3,45 млн гривень.

В свою очередь Омелян связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися выборами и ведущимся НАБУ делом экс- депутата Николая Мартыненко.