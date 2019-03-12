В Совете Европы призвали Раду отложить голосование за "языковой закон"

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосование по языковому закону в предвыборный период, а рассмотреть закон после выборов.

Об этом "Европейской правде" сообщили во вторник в пресс-службе Совета Европы.

"Обсуждая любой новый закон или реформирование политики по использованию языков, государства-члены Совета Европы должны тщательно сбалансировать легитимную цель поддержки государственного языка и обязанность защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранять культурное разнообразие", - отмечает Миятович.

Комиссар отметила, что различные языковые группы должны быть эффективно вовлечены в процесс разработки таких законов и политики, и их взгляды должны быть должным образом учтены.

"В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - призвала Дуня Миятович.

Верховная рада начала рассматривать во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в конце февраля.

Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский - и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории страны.

Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности. Чиновники обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.