В Совете Европы призвали Украину выполнить антикоррупционные реформы

В Группе государств против коррупции Совета Европы (GRECO) заявляют, что для Украины пришло время выполнить перспективные реформы в сфере борьбы с коррупцией.

"GRECO предупреждает относительно задержек и недостатков и призывает поддерживать реформы сильной политической волей для их эффективного выполнения. Эксперты подчеркивают, что актуальной задачей остается решение основных дел относительно коррупции и преодоления безнаказанности", - говорится в новом докладе организации, обнародованном во вторник, сказано в докладе передает УНИАН.

В GRECO считают необходимым обеспечить независимость и эффективность недавно созданных органов по борьбе с коррупцией - НАБУ, НАПК и САП.

Вместе с тем, в GRECO просят увеличить усилия, направленные на повышение прозрачности в законодательстве, включая урегулирование лоббирования и решения вопроса конфликта интересов.

"RECO также настоятельно призывает законодательный орган ужесточить антикоррупционные меры в своих рядах: иммунитет не может приравниваться к безнаказанности для тех, кто может будет расследован и преследован за коррупционные правонарушения", - говорится в докладе.

Напомним, что нацагентство по предотвращению коррупции оштрафовало ряд политических партий на сумму в 1,2 млн грн за нарушение порядка представления отчетов об имуществе, финансовых обязательствах, доходах и расходах.