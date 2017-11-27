В Совете Европы рассматривают возможность отмены санкций против России - Ягланд

В Совете Европы рассматривают вопрос об отмене санкций против России, боясь, что Москва покинет организацию, ограничив тем самым возможность защиты прав человека в мире, заявил генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд.

"В Совете Европы рассматривают вопрос об отмене санкций против России, которые были наложены за агрессию Москвы в отношении Украины", - говорится в сообщении на сайте Радио Свобода в ночь на понедельник со ссылкой на генерального секретаря организации.

По его словам, такое решение допускают из-за опасений, что Россия в связи с ограничениями может выйти из этой организации, а это, как считают в Совете Европы, может стать ударом по защите прав человека в мире.

"Сейчас Москва требует восстановления права голоса для своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая осуществляет контроль за Европейским судом по правам человека, а также соблюдением Конвенции о правах человека 1949 года. Права этого голоса Россия лишилась после аннексии украинского Крыма в 2014 году", отмечено в сообщении.

"Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции", - уточнил Т.Ягланд, добавив, что представители Совета Европы должны "в перспективе иметь в виду мандат" организации, который предусматривает "защиту прав человека в России, в Крыму и везде на континенте".