В США Фирташа могут посадить лет на 25 - Чорновил

В команде американского президента Дональда Трампа все серьезнее относятся к вопросу энергетического доминирования США, поэтому их интерес к украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу будет только расти, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил.

Чорновил: Фирташ может предоставить США очень много информации об энергетическом рынке России Фото: Александр Лазаренко / Gordonua.com

Американские правоохранители могут использовать показания украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа при розыске криминального авторитета Семена Могилевича, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил.

"Фирташ приближен к окружению криминального авторитета Семена Могилевича. Это мафия, которая тесно связана с Кремлем. В США Могилевич находится на первых позициях в списке разыскиваемых преступников. Тут речь идет о грязных деньгах, которые могли начать работать против США. Это и терроризм, и торговля оружием, и контрабанда наркотиков и так далее. Фирташ - один из путей, ведущих к Могилевичу и людям, покрывающим его в Кремле. В том числе из узкого окружения президента РФ Владимира Путина. И Фирташ может быть тут ценным свидетелем", - отметил Чорновил.

Мириться с желаниями России быть равноценным партнером в мировой политике и энергетике США явно не захотят

По его словам, команда президента США Дональда Трампа заинтересована в информации об энергетическом рынке России, которой располагает Фирташ.

"Интерес к Фирташу со стороны Запада будет только расти. В команде Трампа все серьезнее относятся к вопросу энергетического доминирования США. Но если с арабскими странами еще можно как-то договориться, то мириться с желанием России быть равноценным партнером в мировой политике и энергетике США явно не захотят. А Фирташ является представителем как раз этой среды РФ. Он может предоставить очень много информации об энергетическом рынке России, ее сотрудничестве с Туркменистаном. Это очень интересно американцам", - подчеркнул политолог.

По его мнению, украинские политики практически не обеспокоены решением суда в Вене о возможной экстрадиции Фирташа в США.

"Мне кажется, в Украине мало встревожены решением австрийского суда. Я не заметил, чтобы группы нардепов от Оппозиционного блока Сергея Левочкина и Юрия Бойко, а также группа УДАРа как-то сильно начали переживать. По-моему, они наоборот очень довольны тем, что Фирташ вряд ли когда-либо вернется в Украину. Для них это освобождение от определенных обязательств. Скорее всего, Фирташ уже не может нанести удар по этим политикам, которые ранее были зависимы от него. Наверняка они максимально себя защитили. Ущерб им может быть нанесен разве что политический. В частности, это касается мэра Киева Виталия Кличко, контактировавшего с Фирташем", - заявил Чорновил.

Вряд ли Фирташ расскажет об украинских политиках что-то такое, о чем не знают американцы

Он считает, что украинские власти не предоставили Фирташу гарантий, что в Украине он не окажется в тюрьме.

"Для украинской власти наиболее оптимальным вариантом добиться того, чтобы Фирташ не давал показания в США, было бы предоставление ему гарантий закрытия всех уголовных производств. То есть их могли открыть и так же благополучно закрыть. А значит, Фирташ не оказался бы в тюрьме. Либо, как вариант, он мог бы быть освобожден под залог. Юристы растянули бы рассмотрение дела на 10 лет, после чего оно умерло бы само собой. Что властям дало бы возвращение Фирташа в Украину? Таким образом они бы соблюдали норму Конституции, которая запрещает экстрадицию украинских граждан в любое иностранное государство", - отметил политолог.

Он подчеркнул, что в США Фирташа может ждать продолжительный тюремный срок.

"Тем не менее представители и БПП, и "Народного фронта" четко дали понять, что теплой встречи в Украине Фирташу ждать не стоит. То есть его явно сюда не приглашали. У меня впечатление, что Фирташа в Украине не очень-то и боятся. Вряд ли он расскажет об украинских политиках что-то такое, о чем не знают американцы. У них информации предостаточно. Для США крайне важно дело о подкупе индийских чиновников в титановой отрасли. Потому что из-за коррупционных действий украинского бизнесмена пострадал американский бизнес. В США Фирташа могут посадить лет на 25. Ведь за такое там бьют очень больно", - резюмировал Чорновил.

21 февраля высший Земельный суд Вены признал допустимой экстрадицию Фирташа в США. По данным издания INSIDER, бизнесмена задержали на 48 часов, в течение которых австрийский суд должен определить ему меру пресечения.

Венский адвокат Фирташа, экс-министр юстиции Австрии Дитер Бемдорфер назвал это решение "неожиданным". Он подчеркнул, что защита бизнесмена будет бороться за его отмену.

25 ноября 2016 года антикоррупционная прокуратура Испании объявила Фирташа в международный розыск. По данным ведомства, украинского бизнесмена подозревают в отмывании крупных сумм денег, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения".

Дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степана и еще 11 лиц по подозрению в отмывании денег. Именно документы, найденные в ходе обысков по делу Степана Черновецкого, вывели следствие на Фирташа, отметил представитель прокуратуры. Сам Черновецкий был освобожден из-под ареста летом, но в данный момент остается под следствием.

Фирташа задержали 12 марта 2015 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, с тех пор он находится в Австрии, ожидая решения об экстрадиции в Соединенные Штаты. В Америке Фирташа подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана.

В апреле прошлого года Земельный суд Вены отказал США в экстрадиции украинца. Прокуратура оспорила это решение, но на период рассмотрения жалобы Фирташа в Конституционном суде, в которой он требовал признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и США, рассмотрение апелляции было приостановлено.

В августе 2016 года Конституционный суд Австрии отказал в рассмотрении ходатайства Фирташа. Таким образом, суд смог рассмотреть апелляционную жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции об отказе в экстрадиции Фирташа в США.