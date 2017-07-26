В США Фирташу выдвинули новое подозрение в подкупе американцев - СМИ

Американский суд внес в дело украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа новое подозрение в подкупе граждан Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Так, в обвинении прокуратуры, среди прочего, отмечается связь Фирташа с экс- руководителем предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

Указано, что новое подозрение было сделано в ответ на попытки бизнесмена опровергнуть все предъявленные ему обвинения.

Издание отмечает, что один из аргументов оправдания Фирташа заключается в том, что роль США в инкриминируемом ему преступлении является случайной, поэтому нет причин для его преследования в США.

Однако в 110-страничном обвинительном докладе прокуратуры сказано, что это не соответствует действительности. Данные прокуратуры свидетельствуют о том, что взятки также предназначались для некоторых лиц в США, хотя прокуратура и не дает никаких подробностей.

По материалам РБК-Украина