В США назвали условия предоставления Украине 500 млн долл. помощи в сфере безопасности

Помощь США будет предоставляться при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора Украины. Об этом заявил сенатор-республиканец Роб Портман в комментарии к поправке в законопроекте о национальном оборонном бюджете США на 2018 фискальный год, предусматривающей увеличение помощи в сфере безопасности для Украины, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Помощь США будет предоставляться при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора Украины, включая введение гражданского контроля за военными, сотрудничество и координацию с парламентским контролем за военными, улучшение системы обеспечения и управления запасами и безопасности чувствительных иностранных технологий", - цитирует издание Р.Портмана.

Законопроект предусматривает предоставление 500 миллионов долларов США помощи в сфере безопасности, включая летальное и нелетального оборудование, обучение и техническую помощь.

Это первый раз, когда законопроект позволяет оказывать помощь для усиления военно-морской способности Украины, значительно ухудшившейся после захвата Крыма Россией, заявил Р.Портман.

"Если российская агрессия на востоке Украины продолжится и если Россия продолжит использовать технологии гибридной войны, такие как пропаганда и дезинформация, для США и НАТО очень важно оказывать постоянную экономическую, политическую и военную поддержку, чтобы Украина обеспечила свое демократическое будущее. Независимая Украина является ключевым элементом не только Восточной Европы, но затрагивает и более широкие интересы США в регионе и за его пределами", - отметил сенатор.

Р.Портман раскрыл детали поправки к законопроекту по Украине. В частности, средства предусмотрены на два года, чтобы у министерства обороны США и государственного департамента было время на их выделение и освоение.

Также подробно описаны условия предоставления помощи и методологии для подтверждения прогресса Украины в институциональных оборонных реформах. Ключевые цели будут включать улучшение обеспечения, управление запасами, улучшение безопасности частной или зарубежной оборонной технологий.

Предусмотрено добавление воздушных и береговых оборонительных радаров, минных и противоминных возможностей, прибрежных и береговых возможностей. Эти дополнения отвечают наиболее насущным потребностям украинских военных в противотанковом оружие, защищенной связи и контр-артиллерийских радарах.

Облегчаются возможности использовать помощь США для покрытия медицинских и других расходов, связанных с заботой об украинских служащих, медицинского обучения и поддержки украинцев, говорится в комментарии сенатора.