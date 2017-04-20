В США озвучили условия возвращения денег Лазаренко Украине

США вернут Украине деньги экс-премьер-министра Павла Лазаренко в случае, если данные средства используют для финансирования целевых программ под контролем американского правительства.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает УНН.

"Это не будут просто деньги, перечисленные в бюджет Украины. Будут определенным образом обусловлены те условия и задачи, на которые эти деньги будут потрачены", - сообщил Енин.

Так средства могут быть направлены на борьбу с бедностью, медицинскую реформу и преодоление коррупции.

При этом процесс передачи средств может занять определенное время, так как они размещены на счетах в пяти различных юрисдикциях.

"В некоторых юрисдикциях мы можем говорить о чуть ли не автоматическом признании решений американского суда, в некоторых юрисдикциях нам придется проводить двух- или трехсторонние переговоры с привлечением правительства США. И тогда мы будем видеть, как будет двигаться процесс возврата средств", - пояснил Енин.