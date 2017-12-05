В США усомнились, хочет ли Украина бороться с коррупцией

В США возникли сомнения в приверженности Украины борьбе с коррупцией.

Об этом говорится в заявлении Госдепа.

"Последние события в Украине, включая срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест сотрудников НАБУ, захват секретных досье НАБУ вызывают с сомнения в приверженности Украины борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении.

В Госдепе заявили, что эти события выглядят как часть усилий, направленных на подрыв независимых антикоррупционных институтов, доверия общественности и создают риски для международной поддержки Украины.

"Нет смысла бороться за тело Украины на Донбассе, если ее душа будет потеряна в коррупции. Антикоррупционные институты нуждаются в поддержке, финансировании и защите "- приводит заявление слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Отражая волю народа Украины, США призывают все ветви украинской власти действовать вместе для того чтобы уничтожить коррупцию во всех государственных сферах. Уничтожение коррупции - это ключ к достижению стабильности, безопасности, процветания для украинцев "- отметили в Госдепе.