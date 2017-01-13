В столичной больнице проводят очную ставку Пашинского и Химикуса

В киевской больнице правоохранители проводят одновременный допрос депутата Сергея Пашинского и раненого им Вячеслава Химикуса. Об этом сообщил корреспондент телеканала 112 Украина в прямом эфире.

Одновременный допрос продолжается уже около 1,5 часа. Допрос проводят просто в отделении травматологии Киевской столичной больницы.

По словам адвоката Химикуса, на допросе присутствуют сам Химикус, его жена, свидетель и Пашинский.

Депутат отказался общаться с прессой перед началом допроса.

1 января сообщалось, что Пашинский, защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие.

3 января стало известно, что у депутата изъяли примененное им оружие, патроны и разрешение на него. Подозрение о совершении преступления пока никому не объявляли.