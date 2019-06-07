В субботу будет представлена команда Игоря Смешко

Партия экс-главы СБУ Игоря Смешко "Сила и честь", а также политическая партия "Самопомощь" планируют провести съезды в субботу, 8 июня, где представят команды.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина"

Как сообщает агентство, презентация "Силы и чести" начнется в Киеве в субботу, 8 июня, в 11:00 в Торгово-промышленной палате Украины (ул. Большая Житомирская, 33).

"На мероприятии будет представлена команда Игоря Смешко, вместе с которой он идет на парламентские выборы. В команде - известные, авторитетные, профессиональные, опытные и молодые лидеры, приход которых в политику для многих станет неожиданностью", - говорится в сообщении.

Также будет утверждена программа партии "Сила и честь", предвыборный список и список кандидатов по мажоритарным округам. По итогам работы съезда состоится брифинг председателя партии Смешко.

Партия "Самопомощь" также проведет съезд в субботу, 8 июня, в Киеве. Источник агентства сообщил, что на съезде станет известен весь список кандидатов в депутаты Верховной Рады. Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля.