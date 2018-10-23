В суде по делу Насирова за год заслушали половину обвинительного акта

Адвокат экс-главы ГФС просил дать ему еще 240 дней на ознакомление с материалами уголовного производства.

С момента передачи в суд материалов уголовного производства в отношении бывшего главы ГФС Романа Насирова представители государственного обвинения зачитали лишь половину обвинительного акта. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по требованию защиты Насирова с 7 декабря прошлого года полностью зачитывают 774-страничный документ.

В ходе судебного заседания во вторник, 23 октября, прокурор зачитал еще 48 страниц, остановившись на 366-й странице, сообщает пресс-служба САП.

Кроме того, адвокат экс-руководителя Государственной фискальной службы заявил ходатайство о предоставлении ему дополнительного времени для ознакомления с материалами дела и просил отложить следующее заседание на 240 дней. Однако суд эту просьбу отклонил, призвав защитника соблюдать правила адвокатской этики при реализации своих полномочий.

Следующее судебное заседание назначено на 15:30 среды, 31 октября.

Напомним, что 2 марта прошлого года детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной сделки. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму два млрд гривен.

По данным следствия, в 2015 году Насиров принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для задействованных в "газовой схеме" компаний, подконтрольных депутату Александру Онищенко, на общую сумму более 2 миллиардов гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривен залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции. Вскоре жена Насирова внесла за него залог, и вечером 16 марта он вышел из СИЗО.

В августе стало известно, что суд наложил арест на все имущество Насирова, включая имеющуюся в госреестре недвижимость.

10 ноября обвинительный акт против Насирова направили в суд, однако его оглашение до сих пор не завершено.