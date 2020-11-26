Віталій Кличко видав збірку своїх курйозних цитат з ілюстраціями

Міський голова Києва Віталій Кличко презентував невеличку збірку своїх обраних цитат "Хто не чув, той побачить!". Презентація видання відбулася у четвер, 26 листопада, у музеї Klitschko Expo ("Кличко Експо").

"Нарешті сталося те, що я давно обіцяв: я таки видав самоіронічну книжку зі своїми відомими цитатами. Вона яскрава, весела, позитивна. Скажу відверто, як людина, яка вміє посміятися, пожартувати над собою, яка вміє не ображатися на жарти на свою адресу, я не маю на увазі так звані жарти "95 кварталу". Ми видали цю книжку в такому цікавому форматі, смішному, маленькому, зручному, і до неї увійшли 14 найвідоміших моїх цитат, з ілюстраціями, разом з обкладинкою, це вже 16", - розповів Кличко, якого процитувала агенція "Інтерфакс-Україна.

Водночас він зазначив, що книжку видано невеликим подарунковим накладом, частина якого продаватиметься, а кошти підуть на благодійність.

"Ця книжка вийшла накладом 3000 примірників, які я замовив своїм коштом, це такий подарунковий варіант, з одного боку, а з іншого - попит уже досить великий. Ми наразі розмовляємо з видавництвами, і я переконаний, що вже найближчим часом її можна буде придбати онлайн. Скільки вона коштуватиме? Переконаний, що ціна не буде високою", - уточнив мер.

Кличко також не виключив, що книгу буде перевидано додатковим тиражем.

У залі, де відбулася презентація, було розміщено стенди зі стилізованими фотографіями Кличка і його відомими цитатами, наприклад: "Міст, який втомився", "Пора готуватися до землі" та "У мене два заступники, чотири з яких уже місяць лежать у Кабміні".

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