Віталій Портников: Сигналів з Заходу буде все більше

30 сентября 2020, 14:51
 Политика Источник: Еспресо TV

 Гучна відставка члена наглядової ради "Укрзалізниці" Андерса Аслунда - ще один гучний сигнал щодо згортання українських реформ після недавньої статті верховного представника Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозепа Борреля.

Досвідчений дипломат, правда, потім вилучив з тексту цієї статті хльостку фразу про те, що «ЄС - не банкомат».  Однак суть його претензій від цього не змінилася.  На Заході стурбовані фактичною зупинкою українських реформ, олігархічним засиллям, прагненням некомпетентного Володимира Зеленського зосередити у своїх руках всю владу в країні - при тому, що колишній телевізійний комік і гадки не має, як цією владою розпорядитися.  Розуміння відсутнє і у найближчого оточення Зелінського, всіх цих випадкових людей, які намагаються насолодитися моментом національного божевілля.  А ось олігархи точно знають, як використовувати момент смути.  І грабують країну.  Але чому Захід повинен бути спонсором і адвокатом цього мерзенного банкету?

Лист Аслунда - рівно про це.  На відміну від Борреля, шведський економіст може дозволити собі не бути дипломатичним у виразах.  Аслунд прямо пише про популізм і некомпетентність українського президента, атаки на професійних управлінців, про перешкоди і образи з боку Зеленського.  І це характеризує не лише ситуацію у наглядовій раді "Укрзалізниці".  Це характеризує всю ситуацію з управлінням у країні після президентських і парламентських виборів 2019 року.  Зеленський став справжнім вироком Українській державі, про що він відверто попереджав.

У аналогічній ситуації західних претензій Віктор Янукович міг би плюнути на цивілізований світ і звернутися за допомогою до Путіна.  У Володимира Зеленського таких можливості немає і ніколи не буде.  Не буде навіть якщо він раптом капітулює перед російським президентом.  Навіть таке капітуляція його не врятує, бо для Путіна він чужа людина, що не призначена з Кремля.  А Путін дає гроші тільки своїм, чужих він карає, яку б лояльність вони до нього не виявляли.  Якщо Зеленський не вірить - нехай запитає у вірменського прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна.  Той йому все розкаже у подробицях, особливо зараз.

Тому ніякого вибору у Зеленського немає.  І в українських громадян теж - за кого б вони не голосували.  Доведеться або прислухатися до Заходу і повернутися до професійного управління країною, або опинитися на руїнах країни.  Зеленський все одно втратить владу, більшість українців залишаться без засобів до існування, безпорадними і дезорієнтованими у епоху пандемії і під загрозою нового російського вторгнення.  Так, може, варто схаменутися вже сьогодні, щоб не переживати запрограмований кошмар завтра?

Источник: Еспресо TV
 
 
 