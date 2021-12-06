Вітання Президента Володимира Зеленського з Днем Збройних Сил України

Шановні військовослужбовці, працівники Збройних Сил України!

Дорогі ветерани!

Щиро вітаю вас зі святом - Днем Збройних Сил України.

Сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю з дня створення національних Збройних Сил. Проте справжня історія розвитку нашого українського війська сягає кількох століть, і його звитяжний шлях нерозривно поєднаний з усіма історичними етапами становлення і розвитку Української держави.

Увібравши в себе кращі національні військові традиції, що сформувалися у важких, кривавих війнах і збройних конфліктах минулого, українська армія за час своєї новітньої історії пройшла складний шлях до формування дієздатної та високоорганізованої бойової структури, впевненої у своїх силах та здатної зламати будь-які загарбницькі плани ворога.

Українці пишаються своїми Збройними Силами, демонструють їм найвищий рівень довіри, адже саме українські воїни зберегли незалежність України, за яку віками боролися наші пращури.

У день професійного свята військовослужбовці Збройних Сил України продовжують виконувати свою найважливішу місію - боронять свободу та суверенітет держави від російського агресора.

Від імені українського народу висловлюю вдячність особовому складу та ветеранам Збройних Сил України за самовіддану службу, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності країни.

У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їх подвиг житиме вічно та слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні.

Переконаний, що Збройні Сили України й надалі надійно захищатимуть свободу і незалежність нашої держави.

Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, добробуту, незламності духу та нових перемог.

Слава Збройним Силам України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ



