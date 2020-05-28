В ТКГ домовилися обговорити списки на обмін під час наступного засідання - ОПУ

Напередодні відбулося онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Зокрема, сторони домовилися на наступному засіданні обговорити списки утримуваних осіб щодо взаємного звільнення, повідомила пресслужба Офісу президента.

"У межах роботи гуманітарної групи було досягнуто домовленості щодо обговорення на наступному засіданні сформованих списків на взаємне звільнення утримуваних осіб", - йдеться у повідомленні.

Останнє взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося в квітні цього року. У результаті із тимчасово окупованої території Донбасу повернулися 20 громадян України. Однак, звільнений в рамках грудневого обміну "всіх на всіх" журналіст Станислвав Асєєв зазначив, що важливо говорити не тільки про кількість, але і про якість обміну утримуваними особами.

Через кілька тижні після обміну до Офісу президента прийшли родичі українців, яких досі незаконно утримують бойовики на території ОРДЛО. Вони вимагали зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Мітингувальники пояснили, що причиною їх перебування під ОПУ стала відсутність інформації щодо майбутніх обмінів, тому вони вирішили зустрітися з президентом особисто.

Замість Зеленського з сім'ями полонених зустрівся голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив про те, що сьогодні погодження списків на обмін нібито ускладнюється тим, що до незаконно утримуваних громадян окупанти не пускають представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Однак, представники МКЧХ протягом усього періоду війни у Донбасі не можуть безперешкодно потрапити до незаконно утримуваних українців.

Зазначимо, що ще в грудні, під час зустрічі в нормандському форматі, президенти України, Німеччини, Росії та Франції погодилися з необхідністю обміну "всіх на всіх", в тому числі й між Україною та РФ. Однак, з того часу жоден із політв'язнів, яких незаконно утримують в анексованому Криму та в РФ не повернувся до України.