В ТКГ може з'явитися група з повернення кордону під контроль України

Українська сторона пропонує створити в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу нову робочу групу. Ця група займатиметься питанням повернення кордону під контроль України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Ця робоча група, за словами віце-прем'єра, стане п'ятою в ТКГ.

"Там повинні бути представлені з української та російської сторін прикордонники, митники, фіскали, всі ті, хто займаються прикордонним функціоналом", - сказав Резніков.

Зазначимо, повернення контролю над кордоном є однією з умов проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі. Цього вимагає українська сторона, однак Росія проти, адже у мінських домовленостях закладена інша почерговість.

Українська сторона пропонує провести місцеві вибори на Донбасі навесні 2021 року, але для цього необхідно виконати ряд умов.