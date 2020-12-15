В ТКГ прокоментували продовження особливого статусу Донбасу

Українська делегація в ТКГ вважає позитивним кроком те, що ВР проголосувала за продовження особливого статусу Донбасу. Про це повідомляє пресслужба делегації.

У повідомлені сказано, що неприйняття закону призвело б до того, що Росія звинувачуватиме Україну в зриві мирного врегулювання конфлікту та підриві самого переговорного процесу.

"Прийняття законопроекту як закону сприятиме мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей відповідно до політичних домовленостей, у зв'язку з чим, пропонується підтримати прийняття зазначеного законопроекту", - йдеться в заяві.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО ухвалили у вересні 2014 року. Документ набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на три роки. Верховна Рада продовжила дію документа 6 вересня 2017 року.

Стаття 10 документа передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.

Проте особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набере сили тільки після "виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".

Продовження дії закону було однією з домовленостей нормандського саміту, що відбувся в Парижі 9 грудня 2019 року за участю Володимира Зеленського, Ангели Меркель, Еммануеля Макрона і Владіміра Путіна.

10 грудня депутати від "Слуги народу" зареєстрували законопроект про внесення змін у закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО. Одночасно проти продовження закону виступили депутати від "Голосу" і "Батьківщини".