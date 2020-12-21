Вітренка призначено в.о. міністра енергетики України

Кабінет Міністрів України на засіданні 21 грудня призначив колишнього топменеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка в.о. міністра енергетики України. Про це у Telegram заявив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Юрія Вітренка щойно призначили в.о. міністра енергетики на екстреному кадровому Кабміні", - написав він.

Також про призначення Вітренка з посиланням на джерела пише агентство "Iнтерфакс-Україна". Вітренка призначено першим заступником міністра енергетики, а також на нього покладено обов'язки міністра. Окрім того, Кабмін звільнив Ольгу Буславець із посади першої заступниці міністра енергетики за її заявою.

21 грудня стало відомо, що Вітренко претендує на посаду заступника міністра енергетики України.

15 грудня Вітренко проходив співбесіду із президентом Володимиром Зеленським та депутатами від "Слуги народу". 17 грудня комітет Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг не підтримав його призначення на посаду першого віцепрем'єра - міністра енергетики України. Того самого дня Рада відмовилася підтримати кандидатуру Вітренка. "За" проголосувало 186 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Парламент планує повернутися до цього питання в січні, розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Сам Вітренко заявив, що залишається відкритим до пропозицій щодо роботи в уряді.

Вітренко співпрацював із "Нафтогазом" із 2002 року. Він був радником керівників компанії, у 2004-2005 роках працював начальником одного з відділів НАК. 2014 року повернувся в "Нафтогаз", був директором із розвитку бізнесу, з 2018-го був виконавчим директором. Брав участь у Стокгольмському арбітражі, який задовольнив вимоги України в суперечках із "Газпромом" про закупівлю та транзит російського газу. Він завершив роботу в компанії у липні 2020-го.

Посаду в.о. міністра енергетики з 20 листопада обіймав Юрій Бойко. До нього обов'язки міністра тимчасово виконувала перша заступниця міністра Ольга Буславець.

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