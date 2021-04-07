Вітренко подав у відставку з посади в.о. глави Міненерго, - ЗМІ

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення. Його кандидатуру Рада двічі розглядала на посаду міністра енергетики, однак так і не затвердила.

Про це інформує "Економічна правда" з посиланням на джерело.

За словами джерела видання, Вітренко начебто вивіз особисті речі з міністерства ще 2 тижні тому. Раніше повідомлялося, що його кандидатуру на пост міністра енергетики можуть розглядати і втретє.

Про те, що планує звільнятися, Вітренко почав говорити ще декілька тижнів тому. Передбачалось, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися.

Однак, цього не сталося і він написав заяву на звільнення.

Парламент голосував за призначення Вітренка віцепрем'єром та очільником Міненергетики ще 17 грудня, проте Рада провалила голосування Вітренко не став віцепрем'єром - міністром енергетики: Рада провалила голосування

Уряд після того призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики. Вітренко став виконувачем обов'язків міністра енергетики: рішення уряду

Друга спроба була 28 січня, однак голосів знову не назбирали.