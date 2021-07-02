Вітренко просить суд зупинити припис НАЗК про його звільнення

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко просить Окружний адміністративний суд міста Києва зупинити дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд з вимогою припинити з ним контракт.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Укрінформ.

"Сьогодні до Окружного адміністративного суду міста Києва від Юрія Вітренка надійшли адміністративний позов та заява про його забезпечення.

Відповідачем зазначене Національне агентство з питань запобігання корупції, третіми особами - Кабінет Міністрів та АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у заяві про забезпечення позову Вітренко просить ОАСК зупинити дію припису НАЗК від 1 липня 2021 року, визнати його протиправним і скасувати.

Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", призначивши на цю посаду Вітренка.

Голова НАЗК Новіков 14 червня вніс уряду припис про усунення порушень ст. 26 Закону "Про запобігання корупції", у якому вимагається скасувати як незаконні пункти 8 та 9 розпорядження уряду No 370-р, згідно з якими обрано та призначено Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" і підписано з ним контракт, а також порушити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК як незаконного.

Вітренко заявив, що оскаржуватиме припис НАЗК у судовому порядку як незаконний та упереджений.

Міністр юстиції Денис Малюська зауважив, що на момент ухвалення розпорядження про призначення Вітренка Кабмін виконував повноваження не лише загальних зборів акціонерів НАК "Нафтогаз України", а й наглядової ради.

16 червня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся з позовом до ОАСК, у якому просить скасувати припис, винесений йому Національним агентством з питань запобігання корупції від 14 червня щодо Вітренка.

18 червня Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши заяву про забезпечення позову, задовольнив її та ухвалив зупинити дію припису НАЗК до набрання законної сили рішенням у справі за позовом Прем'єр-міністра до Нацагентства.

НАЗК 1 липня направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком.