Віце-прем'єрку з євроінтеграції, яка готувала саміт Україна-ЄС, охорона не пустила на цей саміт

Віцепрем'єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС, що проходить в Маріїнському палаці.

Про це повідомляє з місця кореспондент LB.ua.

Згідно з повідомленням, віцепрем'єрку зупинила охорона, її близько 40 хвилин "шукали в списках" і не пропустили на захід.

"Це перший випадок в історії, коли профільний віцепрем'єр, який відповідає за весь спектр європейської інтеграції, не присутній на такому заході. Хоча всі документи, які там будуть розглядатися, перед цим готувалися особисто мною і урядовим офісом", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Політик вважає, що її могли виключити за рішенням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"У мене є всі підстави вважати, що кулуарні консультації провів прем'єр Гройсман і вирішив виключити мене з делегації, оскільки в попередньому списку я була", - сказала вона.

"Я вважаю, що прем'єр не зацікавлений в подальшому реальному зближенні з ЄС, а нова команда ОПУ не встигла розібратися в процедурі підготовки документів, декларацій. В результаті вони стають заручниками дрібних ігор", - сказала Климпуш-Цінцадзе.