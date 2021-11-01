Віцепрем'єр Уруський подав у відставку

Віцепрем'єр-міністр України синістр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав у відставку.
Про це повідомив у телеграм-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної Ради щодо звільнення за власним бажанням", - зазначив Мельничук.
Раніше Мельничук повідомив, що віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про відставку.
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