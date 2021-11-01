Віцепрем'єр Уруський подав у відставку

Віцепрем'єр-міністр України синістр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав у відставку.

Про це повідомив у телеграм-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної Ради щодо звільнення за власним бажанням", - зазначив Мельничук.

Раніше Мельничук повідомив, що віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про відставку.

https://www.uaportal.com/