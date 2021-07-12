Віцепрезидент Єврокомісії Шефчович прибув до України

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович прибув з дводенним візитом до України.

Про це повідомив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у Твітері, передає Укрінформ.

“Вітаю в Україні Мароша Шефчовича! Два дні напружених зустрічей, зосереджених головним чином на партнерствах між Україною та ЄС щодо сировини та акумуляторів, а також на питаннях та реформах, пов'язаних із "Зеленою угодою", - зазначив Маасікас.

У рамках візиту віцепрезидент Єврокомісії також має підписати Меморандум про взаєморозуміння між Європейським Союзом та Україною щодо стратегічного партнерства щодо сировини.



Згідно з інформацією Єврокомісії, 13 липня очікуються зустрічі Шефчовича з Президентом України Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Український Прем’єр привітав в Україні Віцепрезидента Європейської Комісії

«Радий вітати в Україні Віцепрезидента Європейської Комісії Мароша Шефчовіча. Під час нашої попередньої зустрічі в Брюсселі ми домовилися про започаткування діалогу між Україною та ЄС у сфері критичної сировини», - написав Шмигаль у Телеграмі.

Він додав, що 13 липня разом із Шефчовічем вони візьмуть участь першій Конференції високого рівня щодо стратегічного партнерства у галузі критичної сировини.

Шмигаль додав, що Україна може стати важливим елементом європейського економічного простору у видобувній сфері.

У грудні 2019 року новий склад Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн вперше представив у Європарламенті проєкт Зеленої угоди ЄС, яка пізніше була підтримана Європейською радою на рівні глав держав та урядів країн ЄС. Цей «зелений» курс передбачає перетворення Європи на кліматично нейтральний континент до 2050 року.