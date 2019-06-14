В ЦИК напомнили о размерах избирательных фондов партий

В Центризбиркоме напомнили о положениях закона О выборах

Кандидат в депутаты обязан открыть счет своего избирательного фонда не позднее чем на десятый день со дня регистрации ЦИК.

Политические партии не могут потратить больше 375 млн 570 тысяч гривен на внеочередные выборы в Верховную Раду. Об этом сообщается на странице Центральной избирательной комисси в Facebook в пятницу, 14 июня.

"Размер избирательного фонда партии не может превышать девяноста тысяч размеров минимальной заработной платы (в 2019 году - 375 млн 570 тысяс гривен). Размер избирательного фонда кандидата в депутаты не может превышать четырех тысяч размеров минимальной заработной платы (в 2019 году - 16 млн 692 тысяч гривен)", - говорится в сообщении.

Согласно ч.1 ст.48 закона О выборах, партия и кандидаты в депутаты обязаны открыть счет своего избирательного фонда не позднее чем на десятый день со дня регистрации ЦИК.

Ранее глава ЦИК Татьяна Слипачук отчиталась о подготовке к досрочным выборам в Раду. По ее словам, уже тот факт, что ЦИК приходится проводить избирательный процесс в такой короткий срок, является определенным вызовом.

Напомним, 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля текущего года.