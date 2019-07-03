В ЦИК назвали условие отмены скандальной регистрации Клюева и Шария

Вчерашняя акция протеста против регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и пророссийского пропагандиста Анатолия Шария привела к неожиданной активности со стороны чиновников. Уже через три часа после митинга на Майдане Независимости несколько представителей власти высказали инициативу пересмотреть решение ЦИК, несмотря на постановление Верховного суда.

В частности, предложение еще раз рассмотреть решение о регистрации Клюева и Шария выразила член ЦИК Ирина Ефремова.

"...Считаю делом чести ЦИК вернуться к этому вопросу, вытребовать еще раз документы, подтверждающие отсутствие этих граждан на территории Украины в течение пяти лет, и снять с регистрации господ Клюева и Шария!", - написала Ефремова в своем Facebook.

Сегодня утром о необходимости пересмотреть скандальное решение заявил глава МВД Арсен Аваков. Несмотря на то, что министр сейчас находится в Канаде в составе официальной украинской делегации, Аваков нашел время провести селекторное совещание с подчиненными в Киеве "из-за сложившейся ситуации". После нее министр заявил, что "направил в ЦИК письмо, в котором подтвердил, что Клюев А. П. не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет. Аваков также выразил надежду, что одиозного топ-чиновника режима Януковича не допустят до выборов.

По версии народного депутата Мустафы Найема, "решающую роль в регистрации Андрея Клюева на выборах сыграл Верховный суд, а не Центризбирком. Это решение лично лоббировал и обеспечил глава Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович".

В ходе вчерашней акции протеста на Майдане Независимости, в которой приняло участие несколько сотен человек, произошла стычка между сторонниками и противниками экс-президента Порошенко. Также, по данным "Цензор.Нет", было зафиксировано еще несколько стычек между сторонниками Шария, которые пришли на акцию с целью провокации, и митингующими. Полиция диалога прекратила дальнейшую эскалацию конфликта.

Напомним, что несколько недель назад похожая акция протеста состоялась в КНУ им. Шевченко. Студенты и активисты протестовали против назначения Андрея Портнова профессором университета. В результате им удалось заставить ректора КНУ отменить собственное распоряжение.



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