Самые большие за время Независимости: в ЦИК показали избирательные бюллетени (ФОТО)

Фото Укринформ-UATV

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук рассказала, какими будут бюллетени для голосования в первом туре выборов Президента. Об этом она сказала во время брифинга, сообщает Укринформ.

По словам главы ЦИК, с 8 марта предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" круглосуточно печатает избирательные бюллетени.

"Сегодня идет печать исключительно бюллетеней по голосованию, которое назначено на 31 марта 2019 года. Речь о печати никаких других бюллетеней идти не может, потому что ни форма, ни содержание такого бюллетеня еще не утверждены Центральной избирательной комиссией, так как никому не известно, будет ли второй тур и кто именно будет значиться в этом втором туре в бюллетене", - сказала Слипачук .

Отметим, что размер нынешнего бюллетеня на президентских выборах - 20 см на 80 см, он содержит сведения о 39 кандидатах.

"Если сложить все избирательные бюллетени в один ряд, то полоса будет длиной 24 тыс. 354 км, по сути, такое расстояние между Киевом и столицей Уругвая", - заявила глава Центризбиркома и добавила, что площадь всех заказанных бюллетеней составляет почти 5 квадратных километров, что равна 70 футбольным полям.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что для дня голосования на выборах Президента 31 марта была заказано изготовление 30 млн 441 тыс. 372 бюллетеней. По его данным, стоимость одного бюллетеня составляет 4 гривны 26 коп.

Директор полиграфкомбината "Украина" Юрий Онищенко сообщил, что бюллетень печатается специально изготовленной исключительно для него краской на бумаге отечественного производства и имеет 10 степеней защиты от подделки. По его словам, печать бюллетеней продлится до 24 марта.

Также Онищенко заявил, что эти бюллетени являются крупнейшими на президентских выборах за время независимости Украины.

Напомним, что в избирательном бюллетене остались имена 39 кандидатов в президенты.