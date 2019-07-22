В ЦИК прокомментировали низкую явку избирателей на выборы

Более низкая, чем в предыдущие периоды, явка избирателей на парламентских выборах 2019 года объясняется летним периодом, внеочередность выборов и общемировой тенденции к снижению интереса граждан к выборам. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Явка избирателей на участки сейчас составляет чуть менее 50% - 49,8%, хотя для Украины это необычно низкий показатель, надо учитывать, что это летний период, во-первых, и во-вторых, это внеочередные выборы, которые довольно неожиданными были для украинского общества и поэтому, по нашему мнению, это не является большой проблемой или каким-то большим изменением векторов", - отметил Радченко.

По его словам, явка на выборах в 2014 году составила 52,5%, в 2012 году - почти 58%.

При этом он добавил, что снижение показателя явки избирателей от одной кампании в другую - это общемировая тенденция, которая не обошла и Украину.