В Україні буде створено спеціальний фонд для боротьби із коронавірусом

Верховна Рада України затвердила урядові зміни до Державного бюджету України на 2020 рік.

За таке рішення проголосували 249 депутатів.

Основні макроекономічні показники, які закладені в оновлений держбюджет- 2020: ВВП - мінус 3,9% (попередній прогноз - плюс 3,7%).

Безробіття - 9,4% (попередній прогноз - 8,1%).

Падіння реальної зарплати - 0,3%.

Середньорічний курс долара - 29,5 грн (попередній прогноз - 27 грн). Інфляція: 2020 рік - 8,7% , 2021 рік - 5% (попередній прогноз на 2020 рік - плюс/мінус 5%).

В уряді прогнозують, що вже в другій половині цього року відновиться економічне зростання, яке триватиме й у наступні роки. Це відбудеться завдяки попиту на агропродукцію у світі, яку експортує Україна. Серед чинників також - зниження цін на імпортні енерготовари (нафта, газ тощо), а також більш стійка банківська система, ніж під час попередніх фінансових криз.

Документом також пропонується створити в Україні спеціальний фонд боротьби із коронавірусом розміром у понад 60 мільярдів гривень. Детальніше про головні зміни Держбюджету читайте за посиланням.