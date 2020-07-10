В Україні можуть створити новий вищий суд і забрати справи у ОАСК

У Раді розповіли, що у влади є напрацювання, як забрати у Окружного адміністративного суду право розглядати скарги на рішення центральних органів влади. Можуть створити новий вищий суд.

Про це заявив голова правового комітету Ради Андрій Костін, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Друга спроба: як у Зеленського змінюють судову реформу".

Костіну не всі рішення Окружного суду Києва подобаються і це хочуть вирішити "процесуальним шляхом". Можуть створити Вищий суд з розгляду адміністративних справ.

"Це розвантажило б ОАСК і забрало б у нього цю специфічну категорію справ. Є такі напрацювання, вони зізналися, але поки що такого рішення про створення нового суду немає. На мій погляд, реформування шляхом створення нових інституцій далеко не завжди ефективно", - сказав Костін.

Нагадаємо, у розслідуванні програми "Схеми" говорилося, що в трьох членів Вищої ради правосуддя, які беруть участь в розгляді справи судді Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, міг бути конфлікт інтересів.

Раніше повідомлялося, що у приміщенні ОАСК відбулися обшуки, в тому числі в кабінеті голови суду Вовка.

Після цього, 30 липня Вовка викликали до Генпрокуратури для вручення підозри.

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