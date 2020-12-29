В Україні набрав чинності закон про особливий статус Донбасу

Закон про продовження особливого статусу Донбасу, який продовжоли до 31 грудня 2021 року, набув чинності.
Він опублікований в газеті "Голос України".
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Так, 24 грудня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про внесення змін в закон "Про особливий порядок
15 грудня Верховна Рада продовжила особливий статус Донбасу.
Раніше глава парламенту Дмитро Разумков повідомив, що парламент у грудні може продовжити особливий статус Донбасу.
Прямий канал
https://prm.ua