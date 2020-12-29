В Україні набрав чинності закон про особливий статус Донбасу

29 декабря 2020, 11:28
 Политика

Закон про продовження особливого статусу Донбасу, який продовжоли до 31 грудня 2021 року, набув чинності.

Він опублікований в газеті "Голос України".

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Так, 24 грудня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про внесення змін в закон "Про особливий порядок

15 грудня Верховна Рада продовжила особливий статус Донбасу.

Раніше глава парламенту Дмитро Разумков повідомив, що парламент у грудні може продовжити особливий статус Донбасу.

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