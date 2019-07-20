В Україні настав "день тиші"

В Україні в суботу, 20 липня, настав "день тиші" перед днем голосування на позачергових виборах до Верховної Ради у неділю, 21 липня.

"Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування", - йдеться в ч.2 ст.57 закону про вибори народних депутатів України.

Згідно ч.3. ст.57 закону, передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється.

Водночас забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, від імені кандидатів у депутати. Також заборонено поширення агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.

В Україні в неділю, 21 липня, відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради.

Як і парламент восьмого скликання, новий склад Верховної Ради оберуть за змішаною системою.