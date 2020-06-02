В Україні немає загрози широкомасштабної війни з РФ - Резніков

В Україні не може відбутись широкомасштабної війни з Російською Федерацією. Просування російських військ глибше на територію України не відбудеться.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Він вважає, що широкомасштабної війни не може бути, зокрема, в умовах економічної кризи і пандемії коронавірусу.

"В Україні з 2014 року триває війна. Більших загроз важко придумати. Я думаю, що нам не треба нічого боятись, треба сідати за стіл як країна, яка має вимагати відновлення довіри. Більшої загрози я не бачу. Просування російських військ глибше в територію України я вже не бачу як загрозу, тому що 350 тисяч українських військових пройшли випробування на східному фронті, і це серйозний потенціал, яким не володіють, в тому числі, багато європейських країн. Тому я думаю, що широкомасштабної війни бути сьогодні не може", - сказав Резников.

Він також додав, що "Україна живе з цим викликом шість років і своєю кров'ю сплачує за спокій Європи".

2 червня українська делегація в Німеччині надасть докази про ескалацію Російською Федерацією ситуації на Донбасі.