В Україні обмеження волі замінять на пробаційний нагляд - міністр юстиції

В рамках другого етапу тюремної реформи в Україні введуть новий вид покарання - пробацйний нагляд, повідомив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, це передбачили в законопроєкті щодо внесення змін в роботу пенітенціарної системи, який розробило Міністерство юстиції.

"Ми впроваджуємо абсолютно новий різновид покарання - пробаційний нагляд. Пробаційний нагляд - це коли людина замість того, щоб потрапити у в'язницю, потрапляє під контроль органу пробації. Він несе певні зобов'язання - наприклад, влаштуватися на роботу, пройти лікування, пройти навчання. Іноді за його переміщеннями буде стежити електронний моніторинг", - повідомив Малюська.

Він також відзначив високу ефективність такого методу. За словами міністра, люди, які проходять пробацію вже зараз, практично не здійснюють нових злочинів. Малюська додав, що 98% таких людей абсолютно нормально ресоціалізуються.

Також за словами міністра юстиції, в Україні планують розширити застосування громадських робіт як покарання. Також у планах скасувати обмеження волі.

"Скоїв злочин - відпрацюй. Звичайно, мова буде йти не про тяжкі злочини. Мова йде про дрібні злочини, коли відправляти людину в місця позбавлення волі немає ніякого сенсу. Громадські роботи будуть застосовуватися як основний, так і додатковий вид покарання, наприклад, разом з пробаційним наглядом", - пояснив Малюська.

При цьому обмеження волі, за його словами, планують замінити на вже згаданий пробаційний нагляд.

"Обмеження волі - це коли людина ночує у виправному центрі, а протягом дня може виходити за його межі. Навіщо таке покарання існує і, яка його мета зараз вже не дуже зрозуміло", - додав Малюська.

За його словами, передбачені законом зміни також стосуватимуться методу підбору покарання у кожному конкретному випадку. Малюська розповів, що в Мін'юсті хочуть максимально індивідуалізувати покарання, і сфокусуватися на оцінці ризиків і потреб кожного засудженого. Міністр пояснив, що така оцінка ризиків та потреб служитиме базою для визначення подальшої долі засуджених.

"Наприклад, умовно-дострокове звільнення. Зараз умовно-достроково звільняються близько 30% усіх засуджених. Причому таке звільнення відбувається на досить розмитих підставах. Ми хочемо, щоб умовно-дострокове звільнення відбувалося на підставі науково обґрунтованого статистичного методу, ризику повторного вчинення злочину такими засудженими", - додав Малюська.

Як зазначав у своїй статті для ZN.UA заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, в Україні стан пенітенціарної системи не можна назвати навіть задовільним. При чому це стосується кожного з етапів - від затримання особи до відбування покарання. За словами Мамедова, пенітенціарна система не виконує свої функції.

Зокрема, вона не виховує злочинців, не змінює їхнє прокримінальне мислення і не надто інтегрує засуджених в життя суспільства. Українська система, навпаки, "змушує підлаштовуватися під особливі, специфічні, іноді й нелюдські умови життя, хочеш-не хочеш сприяє стати частиною субкультури і порушувати правила".

За матеріалами Інтерфакс-Україна