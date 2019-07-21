В Україні почалося голосування на позачергових виборах до Верховної Ради

У бюлетені буде 22 політичні партії. Прохідний бар'єр до Верховної Ради становить 5 відсотків. Всього ЦВК зареєструвала майже шість тисяч кандидатів у народні депутати.

У день виборів проведуть щонайменше чотири екзитполи. Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова проведуть "Національний екзит-пол". Також соцдослідження проведуть Центр соціальних і маркетингових досліджень "Соціс" разом із Комітетом виборців України (КВУ), зазначає агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно із законом про вибори народних депутатів України, ЦВК встановлює результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі та в одномандатних округах не пізніше, ніж на п'ятнадцятий день з дня голосування (не пізніше 5 серпня). Не пізніше, ніж на п'ятий день (не пізніше 10 серпня) з дня встановлення результатів виборів ЦВК офіційно оприлюднює ці дані в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" (список обраних депутатів публікується в алфавітному порядку).