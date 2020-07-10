В Україні триває потужна російська інформаційна агресія - Данілов

Події останніх днів засвідчують, що в Україні триває потужна інформаційна війна з боку Російської Федерації.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"У нас є інформаційна війна кожного дня. І те, що ми сьогодні спостерігаємо, це один з елементів інформаційних війн, які тривають у світі. Вони ідуть дуже потужні, і багато людей на них не звертають увагу, але ці процеси є всередині нашої країни. У нас дуже потужна інформаційна російська агресія всередині країни. І це дуже складно зупинити, тому що вільне суспільство, вільний інтернет, вільні месенджери та канали, які кожного дня з'являються, ну, їх фізично неможливо закрити", - заявив Данілов.

Як повідомлялось, Служба зовнішньої розвідки України 10 липня оприлюднила заяву, де зазначила, що Росія продовжує інформаційні спецоперації в Україні та намагається використати Україну для зовнішнього впливу на перебіг політичних подій у світі.

Днями позафракційний народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмови начебто експрезидента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним. На записах люди з голосами, схожими на голоси Порошенка та Путіна, обговорюють мінський процес, економічні проблеми Донбасу, можливість розміщення миротворців. Також раніше Деркач оприлюднив записи телефонних переговорів нібито Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена.