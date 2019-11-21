В Україні відзначається День Гідності та Свободи

У четвер, 21 листопада, українці відзначають День Гідності та Свободи та шосту річницю початку Євромайдану.

Свято відзначається згідно з Указом Президента No 872 від 13 листопада 2014 року "з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору...".

Воно встановлене на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року) і є своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначалося на честь Помаранчевої революції з 2005-го по 2011 роки 22 листопада.

Саме 21 листопада 2013 року розпочались перші протести української громадськості у відповідь на рішення Кабінету Міністрів України про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською з нагоди Дня гідності і свободи вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні. Вони поставили свічки перед хрестом, що встановлений у центрі Києва в пам'ять про загиблих під час Революції гідності.

Разом з главою держави пам'ять героїв також вшанували прем'єр-міністр Олексій Гончарук, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, голова СБУ Іван Баканов, народні депутати.