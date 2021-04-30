В Україні відзначають День прикордонника

Свято встановлено згідно з указом Президента від 27 квітня 2018 року "З метою вшанування мужності та героїзму захисників державного кордону України, враховуючи внесок прикордонників у боротьбу за незалежність України".

Дата цього свята вибрана не випадково: саме цього дня, у 1918 році, під час російсько-української війни, армія УНР вийшла на кордон України та встановила на ньому державні символи, повідомляє Укрінформ.

Запровадження цієї дати святкування професійного свята українських прикордонників зроблено у контексті проведення декомунізації в нашій державі та низки ефективних і результативних кроків, здійснених в Україні за останні роки, які зміцнюють нашу національну ідентичність.

З нагоди Дня прикордонника України Президент Володимир Зеленський підписав указ No 182/2021 про відзначення державними нагородами захисників українського кордону.

Згідно з документом, за значний особистий внесок у справу охорони державного кордону, захист суверенітету й територіальної цілісності України нагороди присвоєно 11 прикордонникам.

Володимир Зеленський відзначив особливий внесок захисників державних рубежів у забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України.

"Сьогодні прикордонник України - не лише обличчя країни, яке бачать люди під час перетину державного кордону в пунктах пропуску. Це - насамперед захисник держави, відповідальний перед народом за непорушність кордону та його безпеку", - зауважив Президент.

Як нагадав Глава держави, прикордонники одними з перших стали на захист України у 2014 році, демонструючи вірність країні та незламний дух.

"Надійна охорона державного кордону залежить не лише від сучасної зброї та техніки, а насамперед від людей, від їхньої фаховості, рішучості та готовності захищати. Вірю, що незабаром наші кордони знову стануть мирними. Бажаю українським прикордонникам професійних успіхів, щастя й добробуту їхнім родинам", - зазначив Глава держави.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав прикордонників із професійним святом, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Шановні прикордонники! Вітаю вас із професійним святом. Ваша щоденна робота допомагає нашій державі зміцнювати свою національну безпеку, захищати економічні, військові та політичні інтереси", - зазначив у вітанні Голова Верховної Ради.

Він наголосив, що прикордонники постійно захищають і охороняють кордон та спокій українців. Вже восьмий рік вони продовжують самовіддано нести службу і захищати територіальну цілісність та суверенітет України.

Разумков зазначив, що сьогодні ми також згадуємо тих, хто загинув, обороняючи нашу державу. Їхній подвиг завжди залишиться в історії країни.

Спікер подякував прикордонникам за виконання конституційного обов'язку та внесок у зміцнення непорушності кордонів. Побажав міцного здоров'я, професійних успіхів та нових досягнень на службі.