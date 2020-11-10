В Україні закрили справу стосовно Байдена, яку ініціював Шокін

Національна поліція закрила кримінальне провадження відносно Джозефа Байдена, яке було порушене за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у Офісі генпрокурора.

"Нацполіція закрила кримінальну справу відносно Джозефа Байдена, яка була порушена за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна", - повідомило джерело.

Співрозмовник агентства додав, що справа була зареєстрована за ст. 344 ККУ (втручання у діяльність державного діяча) у Державному бюро розслідуванні на виконання рішення суду. Пізніше бюро її перенаправило на розслідування до Печерського управління Нацполіції, яке і закрило справу 23 вересня поточного року.

Як повідомлялося, суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк зобов'язав відкрити справу через "неправомірне втручання" колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Раніше Шокін заявляв, що у 2016 році його звільнили з посади генпрокурора через тиск колишнього віцепрезидента США Байдена. Шокін вважає, що причиною стало розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена Гантер.