В Україну прибула партія Stinger від Литви

В Україну прибула партія зенітно-ракетних комплексів Stinger від Литви. Постачання пройшла в рамках розширення військової допомоги на тлі загрози російського вторгнення.

Про це у Twitter повідомляє міністр оборони України Олексія Резнікова.

Глава Міноборони подякував уряду Литви за постачання зенітних комплексів Stinger. Він підкреслив, що відносини Києва і Вільнюса дуже близькі і тривають вже багато століть.

"Ціную нашу багатовікову дружбу і міцну підтримку один одного", - додав Резніков.

Нагадаємо, що раніше до України прибув дев'ятий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки.