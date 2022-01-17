В Україну прилетів військовий літак із Німеччини

Сьогодні вранці з Німеччини до Києва прилетів літак, ймовірно, з військовим керівництвом Бундесверу. Принаймні блогер «Записки мисливця» на відкритих глобальних авіаційних ресурсах помітив його переліт: «Якийсь німецький генералітет летить на військовому «А319» із Берліна у бік Києва».

Це може свідчити про зміну політики Німеччини щодо військової співпраці з Україною. Уряд Ангели Меркель боявся засмучувати Путіна і постійно ублажував Росію, не лише не допомагаючи Україні озброєнням, а й блокуючи його постачання в рамках НАТО. Новий канцлер Олаф Шольц жорстокіший щодо РФ.

Тим часом блогер та український патріот з окупованих територій «IgorGirkin» серед безлічі відео з перевезеннями по всій Росії залізницею важкого озброєння знайшов ролик, де такий ешелон зафіксований поблизу України – у Воронежі. Воронезька область РФ межує із Луганською областю.

Нагадаємо, останніми днями РФ переганяє величезну кількість військової техніки з Далекого Сходу та Сибіру на захід країни.

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