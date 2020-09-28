В Україну знову можуть в'їжджати іноземці

28 вересня заборона в'їзду іноземців на територію України втратила свою чинність, тому вони знову можуть прибувати до країни.

Це підтвердив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андріи Демченко, передає Укрінформ.

"Ми керуємося тими нормами, які встановлює уряд. Ми чітко пам'ятаємо, що з березня діяли різні обмеження на кордоні, пов'язані з недопущенням поширення коронавірусу на території України. Від 27 серпня і до 28 вересня, фактично, діяла заборона в'їзду іноземцям, тільки були чітко визначені категорії іноземних громадян, які могли потрапити на територію нашої країни. Цієї ночі, від 00:00, ця норма припинила діяти", - сказав він.

Як повідомлялося, наприкінці серпня Кабінет міністрів вирішив закрити кордони для іноземців рівно на місяць - до 28 вересня. Перетнути кордон могли тільки ті, хто мав в Україні близьких родичів, навчався або працював, проходив військову службу, які мають посвідку на постійне та тимчасове проживання в Україні, дипломати та консули.

Кордони більше не на замку. Україна знову пускає іноземців. Заборона діяла більше місяця. Офіційно через зростання кількості хворих на COVID-19. І хоча з того часу статистика кардинально не поліпшилася, відсьогодні іноземні громадяни знову можуть перетинати наші кордони. Чи багато людей сьогодні прилетіли в Україну і як нині виглядає їхня перевірка на кордоні - у прямому включенні.