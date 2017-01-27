В Украине декоммунизируют 8 марта, 1 и 9 мая

В Украине могут исчезнуть праздники 1 мая и 9 мая.

Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Апостроф.

По его словам, сотрудники института уже разработали проект закона "О государственных праздниках в Украине", и в ближайшее время он будет выставлен на общественное обсуждение.

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"Думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта. На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, которые отмечают события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства - День независимости, День Конституции... а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого", - заявил Вятрович.

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Он напомнил, что в Украине уже практически не празднуется 23 февраля.

"Этот праздник уже почти исчез, и показателем того является бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались. То есть 14 октября абсолютно постепенно вытесняет то, что касалось 23 февраля. Со временем 14 октября полностью приживется, и будет именно тем днем, в который мы будем вспоминать защитников Украины, защитников в широком смысле", - добавил Вятрович.

Напомним, по состоянию на декабрь 2016 года были декоммунизированы более тысячи городов и сёл, более 50 тысяч улиц, демонтированы 1,3 тысяч памятников Ленину и более тысячи памятников другим представителям тоталитарного режима.